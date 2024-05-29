واشنطن "لا تغض الطرف" عن الضحايا في رفح لكن "لا تغيير في السياسة" الأميركية تجاه إسرائيل

اعلن البيت الأبيض الثلاثاء ان الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح في نهاية الأسبوع، لكنه "لا يغض الطرف" عن معاناة المدنيين الفلسطينيين.



وقُتل الأحد بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح 45 شخصا وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، وقد تسببت الضربة بحريق كبير.



لكن واشنطن، وفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لا تعتقد أن أفعال إسرائيل في رفح ترقى إلى عملية واسعة النطاق من شأنها أن تتخطى "الخطوط الحمر" التي حدّدها بايدن.



وقال كيربي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لا تغيير في السياسية نتيجة لهذه الضربة التي وقعت الأحد"، وأضاف "لقد وقعت للتو، الإسرائيليون سيحققون فيها".



وردا على سؤال بشأن "عدد الجثث المتفحمة" الذي قد يدفع الرئيس بايدن لتغيير نهجه، قال كيربي "هذا ليس أمرا غضضنا الطرف عنه".