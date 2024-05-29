صندوق النقد يرفع توقعات النمو للصين إلى 5 بالمئة

رفع صندوق النقد الدولي الأربعاء توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى خمسة بالمئة، مشيرا إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخرا لتعزيز اقتصادها المتعثر.



وقال الصندوق في بيان صحافي إن "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مرنا عند 5 بالمئة في 2024، وأن يتباطأ إلى 4,5 بالمئة في 2025".



وأضاف أن قراره "جاء مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول والسياسات التي اتخذت مؤخرا".



وكان الصندوق توقع في البداية نموا بنسبة 4,6 بالمئة هذا العام مقارنة مع "حوالي خمسة بالمئة" حددتها السلطات هدفا في آذار.

