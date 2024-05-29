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رئيس كوريا الجنوبية يستضيف رئيس دولة الإمارات في قمة الأربعاء.
أخبار دولية
2024-05-29 | 00:47
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رئيس كوريا الجنوبية يستضيف رئيس دولة الإمارات في قمة الأربعاء.
يستضيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة الأربعاء.
ويُتوقّع أن تركز المحادثات بينهما على الأعمال والاستثمار والطاقة والتعاون، في قطاع الدفاع.
وفي حفلة تسبق القمة، من المقرر أن يُرحّب برئيس الإمارات من خلال تحليق طائرات القوات الجوية، إذ تسعى كوريا الجنوبية للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة.
وتأتي القمة، بعد زيارة الدولة التي قام بها يون إلى أبوظبي في أوائل العام الماضي، عندما تعهدت الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في الشركات الكورية الجنوبية في مجالات تشمل الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية.
وقال مكتب يون إنّ من المقرر أن يحضر الزعيمين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عقب القِمة.
وأكّد مكتب يون في بيان، أنّ الزعيمين سيناقشان تعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.
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