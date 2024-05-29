القوات الجوية في أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها روسيا

أسقطت القوات الجوية في أوكرانيا 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم شنته، خلال الليل على ثلاث مناطق أوكرانية.



وذكر حاكم كيروفوهراد أنّ حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارًا بخطوط الكهرباء في المنطقة الواقعة في وسط البلاد.



وأشار إلى أنّ أعمال الإصلاح جارية.



وأسقطت القوات الجوية 11 طائرة مسيرة، فوق منطقة ميكولايف، من دون أن يبلغ الحاكم هناك عن وقوع أضرار.



واستهدف هجوم بطائرات مسيرة منطقة ريفنه من دون أن تقدم السلطات هناك أي تفاصيل عن أضرار.