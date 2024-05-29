مواجهات خلال تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في المكسيك

اندلعت مواجهات، أمام السفارة الإسرائيلية، في مكسيكو، بين الشرطة ومتظاهرين.



وكان المتظاهرون يحتجون على الهجوم الإسرائيليّ على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق صحافيين، في وكالة فرانس برس.



وأخفى عدد من المتظاهرين وجوههم وألقوا حجارة، في اتجاه شرطة مكافحة الشغب، التي منعتهم من التقدم نحو المجمع الدبلوماسيّ في حي لوماس دو تشابولتيبيك، في المدينة.



وانضم نحو 200 شخص للتظاهرة التي حملت شعار "تحرك عاجل من أجل رفح".



وبدأ 30 من المتظاهرين يحطّمون عوائق تمنعهم من الوصول إلى البعثة الإسرائيلية.



واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع.



ورشقوا المتظاهرين بالحجارة التي ألقوها.



وجاءت التظاهرة، للتنديد بضربة إسرائيلية في رفح أدت إلى اشتعال خيم تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.