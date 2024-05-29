مساعدات سويدية عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت حكومة السويد أنّها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 13.3 مليار كرونة سويدية (1.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا.



وتُعتبر أكبر حزمة تقدمها حتى الآن، لدعم كييف في الحرب ضد الغزو الروسيّ.



وأوضح وزير الدفاع بول يونسون، في مؤتمر صحافيّ، أنّ الحزمة ستساعد في تعزيز الدفاع الجويّ الأوكرانيّ.



كما أوضح أنّها تشمل طائرات الإنذار المبكر والتحكم إيه.إس.سي 890 التي تصنعها شركة ساب.