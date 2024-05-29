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o
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الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة
أخبار دولية
2024-05-29 | 04:48
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الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة
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الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة
أعلن الجيش الإسرائيليّ مقتل ثلاثة من جنوده في قتال، في جنوب غزة، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه في هجومه، في رفح.
وأكّد أنّ ثلاثة جنود آخرين لحقت بهم إصابات خطيرة.
وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية إنّ الثلاثة أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى، في رفح.
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