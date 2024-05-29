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الرئيس الصينيّ يجتمع مع عبد الفتاح السيسي في بكين
أخبار دولية
2024-05-29 | 05:11
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الرئيس الصينيّ يجتمع مع عبد الفتاح السيسي في بكين
اجتمع الرئيس الصينيّ شي جينبينغ مع نظيره المِصريّ عبد الفتاح السيسي في بكين، حسب الإعلام الرسميّ.
والتقى الرئيسان خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما أظهر بث لشبكة سي سي تي في الرسمية.
وتستضيف بكين عددًا من القادة والدبلوماسيين العرب في منتدى يهدف إلى توطيد العلاقات.
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