مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الجيش يسيطر على 75 في المئة من محور فيلادلفيا

أعلن مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنجبي أنّ الجيش يسيطر على 75 في المئة من محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة بين غزة ومصر.



وقال، في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): "داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا."



وأعرب عن اعتقاده أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت.



ولفت إلى وجوب التعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة.



وتوقع استمرار القتال في غزة طوال عام 2024 على الأقل.