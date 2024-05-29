سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...

تعرضت الطالبة "ن.ع." (13 عامًا) للدهس إثر سقوطها من فجوة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس، علمًا أن الحفرة ناتجة عن اهتراء كبير في أرضية الباص.



وقد تم نقلها الى مستشفى المظلوم، وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرةً بجراحها.