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إردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة

أخبار دولية
2024-05-29 | 06:53
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إردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة
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إردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن "روح الأمم المتحدة ماتت في غزة"، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت النازحين في مدينة رفح.

وقال إردوغان أمام نواب في حزبه: "الأمم المتحدة لا يمكنها أن تحمي موظفيها حتى. ماذا تنتظرون لتتصرفوا؟ ماتت روح الأمم المتحدة في غزة".

وجاءت تصريحات إردوغان غداة اجتماع لمجلس الأمن الدولي ناقش خلاله غارة إسرائيلية على خيم للنازحين غرب رفح الثلاثاء أدت إلى مقتل 21 شخصًا، بحسب مسؤول في الدفاع المدني في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

كما انتقد "العالم الإسلامي" لعدم تحركه حيال الغارة الإسرائيلية.

وقال أمام نواب حزبه: "لدي بضع كلمات أقولها للعالم الإسلامي: ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ الله سيحاسبكم، سيحملنا المسؤولية".

واعتبر أن "إسرائيل ليست مجرّد تهديد لغزة بل للإنسانية جمعاء". 

وأشار إلى أنه "لا توجد دولة آمنة طالما أن إسرائيل لا تطبق القانون الدولي ولا تشعر بأنها ملزمة بالقانون الدولي"، مكررًا اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.

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