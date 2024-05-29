توفير الحماية لموسكو من الطائرات المسيرة الأوكرانية

أفاد مسؤول كبير في القوات الجوية الروسية بأنه وُفّرت بنجاح الحماية للعاصمة موسكو من الطائرات المسيرة الأوكرانية.



وأوضح المسؤول، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية يمكنها السير لمسافة تصل 2500 كيلومتر.