حكومة صرب البوسنة تسحب قانونًا عن العملاء الأجانب

سحبت حكومة صرب البوسنة من الإجراء قانونًا مثيرًا للجدل يهدف إلى إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالًا من الخارج وتصنيفها ضمن فئة "العملاء الأجانب"، بهدف "مواءمته" مع التشريعات الأوروبية.



ولاقى القانون الذي تم تبنيه في أيلول، انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وكان زعيم جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك وراء مشروع القانون.



وجرّاء رفضهم فكرة استقلال البوسنة التي أرادها البوسنيون والكروات أثناء تفكك يوغوسلافيا في أوائل التسعينات، أعلن زعماء سياسيون لصرب البوسنة في التاسع من كانون الثاني/يناير 1992 "جمهورية صرب البوسنة" ("صربسكا"). وبعد ثلاثة أشهر، اندلع صراع بين الطوائف استمر حتى 1995 وخلّف نحو مئة ألف قتيل.



وضعت اتفاقية دايتون للسلام التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في قاعدة دايتون الجوية بالولايات المتحدة ثم في باريس في الشهر التالي، حدًا للحرب الطائفية.



وكرّست هذه الاتفاقية تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى كيانين مستقلين بحكم ذاتي، هما كيان صربي (جمهورية صربسكا) وآخر كرواتي-بوسني وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.



