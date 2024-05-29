البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها في غزة

عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن خشية حقيقية لدى الإدارة الأميركية من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب الطريقة التي تدير بها عملياتها العسكرية في قطاع غزة.



وقال كيربي إن الغارة الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة أدت إلى مقتل عشرات من الأبرياء بينهم أطفال والصور الواردة من هناك مفجعة وتفطر القلب، ورحب بإعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق كامل في الهجوم.





