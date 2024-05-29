نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...

أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.



ويذكر ان نيكي هيلي كانت إنسحبت من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في آذار الماضي بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوت له.