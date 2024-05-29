الحكومة الألمانية: الاتفاقات المتعلقة بكيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية سرية

اعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الاتفاقات المتعلقة بكيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية سرية.



جاء ذلك ردا على أسئلة بخصوص ما إذا كان بوسع القوات الأوكرانية استخدام هذه الأسلحة لتنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية.



وتعرضت الحكومة الألمانية لضغط بشأن هذه المسألة خلال مؤتمر صحفي دوري بعد أن قال زعيما فرنسا وألمانيا إنه يجب السماح لكييف بضرب المواقع العسكرية الروسية، داخل روسيا، التي تُطلق منها صواريخ على أوكرانيا فقط وليس أي أهداف أخرى.