وزير الصحة الفلسطيني: لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية ستفتح معبر رفح قريبا

حث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان الولايات المتحدة على ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح الذي يستخدم لإدخال الإمدادات الإنسانية والطبية الأساسية، قائلا إنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية ستفتحه قريبا.



وأضاف الوزير لصحفيين على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف "بما أنه مغلق، ليس لدينا أي مؤشر على أن الإسرائيليين ينوون فتحه في أي وقت قريب". وتابع قائلا "مع ذلك، أتوقع أن يضغط جميع أصدقائنا والمجتمع الدولي بشدة وخاصة الولايات المتحدة، عليهم أن يكثفوا الضغط من أجل فتح المعبر".



وذكر أبو رمضان أن إغلاق المعبر "يُعّقِد الوضع ويجعله كارثيا جدا جدا".