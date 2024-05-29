مصر ترفع سعر الخبز إلى 20 قرشا



أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من حزيران المقبل.