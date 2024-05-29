البرازيل تستدعي سفيرها من إسرائيل

استدعت البرازيل سفيرها في إسرائيل ولا تعتزم تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر، على ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.استدعي السفير فريديريكو ماير بالاساس للتشاور مع حكومته بعد تبادل البلدين تصريحات حادة اللهجة في شباط بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وأوضح المصدر أن الظروف غير متوافرة "لعودته إلى إسرائيل".