الحوثيون يستهدفون 6 سفن في 3 بحار مختلفة

أعلن الحوثيون إنها استهدفت ست سفن في ثلاثة بحار مختلفة، منها الناقلة لاكس التي ترفع علم جزر مارشال والتي لحقت بها أضرار جراء

هجوم صاروخي شنه الحوثيون قبالة ساحل اليمن أمس الثلاثاء.



وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في خطاب بثه التلفزيون إن الجماعة شنت أيضا هجمات على السفن موريا وسيليدي في البحر الأحمر، وألبا وميرسك هارتفورد في بحر العرب، ومينفيرا أنتونيا في البحر المتوسط.