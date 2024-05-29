أميركا للأمم المتحدة: إسرائيل تقوّض أهدافها بإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة

اعتبر نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أنه يتعيّن على إسرائيل أن تبذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وأنه يتعيّن فعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتمكن من توزيعه بصورة آمنة.



وقال وود أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "استمرار نسق الإضرار الكبير بالمدنيين الناتج عن وقائع مثل الغارات الجوية يوم الأحد يقوّض أهداف إسرائيل الاستراتيجية في غزة".