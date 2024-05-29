فقدان أربعة مهاجرين تونسيين قبالة سواحل تونس

أفاد الحرس الوطني التونسي وكالة فرانس برس بأن أربعة مهاجرين تونسيين فُقدوا قبالة سواحل ولاية المهدية (شرق) بعد محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير نظامية، فيما تم إنقاذ 17 آخرين.



وأبحرت الاثنين مجموعة من المهاجرين بينهم سبعة "أجانب" من ساحل مدينة الشابة في المهدية لكن قاربهم غرق.



وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي لفرانس برس إن أربعة مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين.



