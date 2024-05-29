اخلاء مدارس في اليونان بعد تلقيها رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني

أعلنت الشرطة اليونانية أنها انتشرت حول أكثر من ثلاثين مدرسة وأخلت بعضها في ضواحي أثينا بعد أن تلقت هذه المؤسسات التعليمية رسائل تهديد إلكترونية بأنها ستتعرض لهجمات مصدرها روسيا.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة كونساتانتينا ديموغليدو لوكالة فرانس برس إن "الرسائل الإلكترونية استهدفت 35 مدرسة على الأقل، تم ارسالها من دول في الخارج مثل قبرص".



وأضافت: "تم رصد الخادم المعلوماتي في روسيا"، ولم تستبعد أن يكون "بريدًا عشوائيًا".



وأشارت الشرطة إلى أن "إدارة الجرائم الرقمية تجري تحقيقا لتحديد هوية المرسل".



وقال مدير إحدى هذه المدارس الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "البريد الإلكتروني الطويل كان بعنوان: هناك عبوات ناسفة في المدرسة".