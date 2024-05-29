ثوران بركاني جديد في أيسلندا

شهدت أيسلندا ثوراناً بركانياً جديداً في العاصمة في خامس ثوران بركاني منذ كانون الاول الماضي.وتسبب ثوران البركان في حدوث شق بركاني طوله كيلو متر قذف حمم وصخور بركانية لارتفاعات تصل الى خمسين مترا، وتسبب في انبعاث أعمدة ضخمة من الدُّخَان .ويشار إلى أن أيسلندا تقع فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي وتشهد ثورانات بركانية بشكل متكرر.