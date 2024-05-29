بلينكن: إسرائيل بحاجة إلى خطة لمرحلة ما بعد الحرب "في أسرع وقت ممكن"

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن إسرائيل بحاجة لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة "في أسرع وقت ممكن" بعدما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن القتال ضد حماس قد يستمر حتى نهاية العام.



وقال بلينكن لصحافيين في خلال زيارة إلى مولدافيا: "في غياب خطة لليوم التالي، لن يكون هناك يوم تال. وهذه هي الوجهة التي يجب أن نسلكها، وما نحتاج إلى تحقيقه، في أسرع وقت ممكن".



