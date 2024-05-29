اللجنة الوزارية العربية تبحث نتائج اعتراف عدد من الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية

نتائج اعتراف عدد من الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية، بحثتها اللجنة الوزارية العربية التي تعمل على وقف الحرب على غزة، مع وزير الخارجية الاسباني.ووزير الخارجية الفلسطيني يقول إن الاعتراف الاسباني النروجي والايرلندي عزز تصميم فلسطين على السعي لتحقيق السلام، مشدداً على أن الهجوم على رفح كان اختبارا للحرب.