جمعية المصارف: لمقاربة اي خطط وفقاً لاسس قانونية

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً تم التداول فيه بمواضيع مختلفة.وشدد المجلس بالاجماع على ضرورة مقاربة اي خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لاسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي.