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"وورلد سنترال كيتشن" توقف عملها في رفح بسبب "الهجمات المستمرة"

أخبار دولية
2024-05-29 | 12:04
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&quot;وورلد سنترال كيتشن&quot; توقف عملها في رفح بسبب &quot;الهجمات المستمرة&quot;
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"وورلد سنترال كيتشن" توقف عملها في رفح بسبب "الهجمات المستمرة"

أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية وقف عملها في رفح جنوب قطاع غزة بسبب "الهجمات المستمرة" في المحافظة. 
     
وقالت في وقت متأخر الثلاثاء: "في مواجهة العمليات الإسرائيلية في رفح، يضطر عدد لا يحصى من العائلات إلى الهرب مرة أخرى". 
     
وأضافت: "لقد أجبرتنا الهجمات المستمرة على وقف العمل في مطبخنا الرئيسي في رفح ونقل العديد من مطابخنا المحلية إلى مناطق أبعد شمالا".  
        
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية لوكالة فرانس برس ريك بيبركورن إنه حتى وإن تم إيصال المساعدات الطبية وغيرها إلى غزة، تبقى مهمة نقل وتسليم البضائع في الجنوب والشمال "صعبة للغاية". 

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