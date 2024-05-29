وزير الخارجية السعودي يشكر دولا أوروبية على اعترافها بدولة فلسطين

شكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأربعاء ايرلندا والنروج وإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين، قائلا خلال زيارة لمدريد إنها "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ".



وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين في مدريد إلى جانب نظرائه من الأردن وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية قبل محادثات مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "نحن هنا لنقول شكرا لإسبانيا على منح الأمل في أوقات حالكة للغاية".



وأضاف "نحن هنا لنقول شكرا لإسبانيا والنروج وايرلندا وسلوفينيا على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى الجانب الصحيح من العدالة".