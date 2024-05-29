في مجلس الأمن، دعوات لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح فورًا، وسط إجماع على إدانة المجزرة الاسرائيلية في رفح.أما نائب المندوب الاسرائيلي لدى المجلس، فأعاد تأكيد خيار اسرائيل الوحيد وهو إعادة الرهائن والقضاء على حماس.