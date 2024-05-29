واشنطن تعتبر أن أي مشروع قرار جديد بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"

اعتبر نائب السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"، في ردّه على نص تقدمت به الجزائر يدعو الى "وقف فوري" لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.



وقال روبرت وود في تصريح لصحافيين: "لقد قلنا منذ البداية أن أي نص إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيدا، ولن يغير الوضع على الأرض".



ويطالب مشروع القرار بـ"وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".



وقال وود: "لا نعتقد أن قرارا جديدا سيغير الوضع ميدانياً"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائما المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.