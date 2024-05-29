الحوثيون: أسقطنا مُسيرة من طراز إم.كيو-9 في محافظة مأرب اليمنية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع tي خطاب بثه التلفزيون، أن الجماعة المتحالفة مع إيران أسقطت طائرة مسيرة من طراز (إم.كيو-9) في محافظة مأرب جنوب شرق اليمن.