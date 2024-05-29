الجيش السوداني يرفض دعوة أميركية للعودة إلى محادثات السلام

رفض الجيش السوداني اليوم الأربعاء دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع وذلك عقب محادثة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وقتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من تسعة ملايين من منازلهم في الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان 2023 حول عملية الانتقال إلى انتخابات حرة.



وقال مالك عقار، وهو زعيم متمردين سابق ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني: "لن نذهب إلى جدة ومن يرد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة".



واستمر القتال العنيف في المناطق الشمالية من العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء حيث تحدث سكان عن قصف جوي ومدفعي مكثف.



وأشارت وزارة الخارجية السودانية أمس الثلاثاء إلى أن بلينكن ناقش مع البرهان ضرورة إنهاء الحرب واستئناف المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية في جدة والتي توقفت منذ أشهر بعد فشلها في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.



ورحبت وزارة الخارجية السودانية التابعة للجيش اليوم الأربعاء بالدعوة المصرية لعقد قمة للجماعات السياسية المدنية، لكنها وضعت شروطًا بشأن الجماعات والجهات الفاعلة الأجنبية المدعوة.