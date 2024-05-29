الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على "محور فيلادلفيا" على طول الحدود بين مصر وغزة

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي فرض "سيطرة عملياتية" على ممر فيلادلفيا الاستراتيجي على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.



وقال المسؤول للصحافيين: "لقد أرسينا سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا على طول الحدود مع مصر، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.