الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يدعو عباس إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية تحضيرا "للاعتراف بدولة فلسطين"

أخبار دولية
2024-05-29 | 13:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يدعو عباس إلى &quot;إصلاح&quot; السلطة الفلسطينية تحضيرا &quot;للاعتراف بدولة فلسطين&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون يدعو عباس إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية تحضيرا "للاعتراف بدولة فلسطين"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى "مباشرة إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطينية"، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
     
وأكد الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع عباس، "التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".
     
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها قادرة على ممارسة مسؤولياتها على  كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".
     
وشدد على "عزم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن" الدولي "لكي يعبر عن موقف قوي حيال رفح فضلا عن مواصلة الجهود بشأن مشروع قرار فرنسي".
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

"إصلاح"

السلطة

الفلسطينية

تحضيرا

"للاعتراف

بدولة

فلسطين"

LBCI التالي
القوات الجوية في أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها روسيا
رئيس كوريا الجنوبية يستضيف رئيس دولة الإمارات في قمة الأربعاء.
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-22

واشنطن تعارض "الاعتراف الأحادي" بدولة فلسطين وتحذر إسرائيل بشأن أموال السلطة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-22

منظمة التحرير الفلسطينية تصف اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين بـ"اللحظات التاريخية"

LBCI
أخبار دولية
2024-05-10

السلطة الفلسطينية ترحب بالتصويت في الأمم المتحدة "لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة"

LBCI
أخبار دولية
2024-03-31

"حماس" تتهم السلطة الفلسطينية بإرسال ضباط أمن إلى شمال قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:37

مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين في ضربة إسرائيلية في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:02

مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024

LBCI
خبر عاجل
14:47

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وصلنا الى صيغة نهائية مشتركة لوثيقة بكركي وستصدر قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-27

فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مينسوتا ينتزع فوزه الأول من دالاس بعد ما كان متأخرًا بـ3 خسارات متتالية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الذكاء الإصطناعي وفرص العمل... بين النعمة والنقمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإحتجاجات في أرمينيا ضد رئيس الوزراء مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:40

معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

LBCI
اقتصاد
08:15

وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024

LBCI
فنّ
05:49

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

LBCI
فنّ
05:40

بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

LBCI
أخبار دولية
06:44

سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
منوعات
06:56

مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:00

أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More