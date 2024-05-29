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مقتل طفلة وثلاثة عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي على سوريا

أخبار دولية
2024-05-29 | 14:37
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مقتل طفلة وثلاثة عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي على سوريا
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مقتل طفلة وثلاثة عناصر من حزب الله في قصف إسرائيلي على سوريا

استهدف قصف إسرائيلي بلدة ساحلية ووسط سوريا مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل طفلة وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد أيضا عن مقتل ثلاثة مقاتلين سوريين يعملون مع حزب الله.
     
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر من وزارة الدفاع أنه "حوالى الساعة 19,30 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
     
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفتاة قتلت وأصيب 20 مدنيا في القصف الإسرائيلي. وكان قد أورد سابقا أن انفجارين وقعا نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي وصاروخ دفاع جوي سوري.
     
وقال المرصد أيضا إن قصفا إسرائيليا على وسط سوريا قتل ثلاثة مقاتلين سوريين يعملون مع حزب الله.

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