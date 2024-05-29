مقتل إسرائيليَّين في عملية دهس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليَّين ليل الأربعاء في عملية دهس قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.وكان الجيش قد أشار في بيان مقتضب إلى أن عملية دهس عند تخوم نابلس قرب مستوطنة إسرائيلية. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار الجيش لاحقا إلى "مقتل مواطنَين إسرائيليَّين".