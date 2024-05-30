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لافروف: الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-30 | 01:00
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لافروف: الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف قوله إنّ الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.
واعتبر لافروف أنّ مثل هذه الخطوة ستشكل استكمالًا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية.
وأشار لافروف في مقابلة مع الوكالة، إلى اتفاقه مع موقف الصين المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية للأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة.
وأكّد أنّ هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك.
ودعت روسيا مرارًا إلى إجراء محادثات بشرط مسبق وهو أن تعترف كييف والغرب بالمكاسب التي حققتها على الأرض في أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف.
وانتقد لافروف الولايات المتحدة لمساعدتها أوكرانيا، وقال إن واشنطن أصبحت شريكة في جرائم نظام كييف.
ورأى لافروف إن الولايات المتحدة تعمل في الشرق الأوسط أيضا على تأجيج نيران الصراع.
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