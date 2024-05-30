الصين تتطلع إلى علاقات مع الدول العربية تكون نموذجًا للسلام العالميّ

أعرب الرئيس الصينيّ شي جين بينغ عن رغبة الصين في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجًا للسلام والاستقرار العالميين، وذلك في كلمة تطرقت أيضًا إلى الأزمة في غزة.



ولفت شي إلى أنّ الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية، لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بطرق تفضي إلى دعم مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.



وشدّد على أنّ الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة للأبد، ولا يمكن الإطاحة بحل الدولتين بشكل تعسفيّ.