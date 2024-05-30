الرئيس المصري يدعو في بكين للتصدي لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المجتمع الدولي لضمان عدم تهجير الفلسطينيين "قسرًا" من قطاع غزة الذي يشهد حربًا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال السيسي خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الصيني العربي في بكين أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية.



كما حض المجتمع الدولي على "التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم".



وتستضيف بكين هذا الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة عرب آخرين يشاركون في المنتدى الذي يتوقع أن تتصدر الحرب بين إسرائيل وحماس محادثاته.



وأدلى السيسي بتصريحاته بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه فرض "سيطرة عملياتية" على محور فيلادلفيا الاستراتيجي وهو منطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر، وكثف قصفه لمدينة رفح حيث تتركز الحرب الدائرة مع حماس.



وقال: "أكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي... إلا من خلال المعالجة الشاملة لجزر القضية الفلسطينية".



ودعا في هذا السياق إلى "الالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة".