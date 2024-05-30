أوكرانيا تعلن مقتل تسعة أشخاص في ضربات روسية

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن تسعة أشخاص قتلوا في أربع مناطق متفرقة، فيما تواصل روسيا تحقيق المكاسب على خط المواجهة حيث تكافح القوات الأوكرانية لصدها.في منطقة دنيبروبتروفسك الشرقية، قتل شخصان في هجمات على مدينة نيكوبول على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حسبما قال حاكمها سيرغي ليساك.وأدى هجوم صاروخي الأربعاء على منطقة سومي الشرقية المتاخمة لروسيا إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال حاكم منطقة دونيتسك الواقعة على خط المواجهة، والتي يقول الكرملين إنها جزء من روسيا، إن ثلاثة أشخاص قتلوا الثلاثاء في هجمات منفصلة.