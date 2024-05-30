قتلى وجرحى في جنوب غرب باكستان بنيران قوات إيرانية

قُتل أربعة باكستانيين وأُصيب آخران، بعدما فتحت قوات إيرانية النار في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان.



وأكد المسؤول عمر جمالي أنّ إطلاق النار وقع في منطقة واشوك، في القرب من الحدود الباكستانية الإيرانية.



وقال المسؤول في واشوك نعيم عمراني إنه يجري فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار.



وقام الرئيس الإيرانيّ الراحل إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية لباكستان في نيسان استمرت ثلاثة أيام في وقت سعت فيه الجارتان المسلمتان إلى إصلاح العلاقات بعد ضربات عسكرية متبادلة غير مسبوقة هذا العام. واعتُبرت زيارة رئيسي خطوة رئيسية نحو استعادة زخم العلاقات مع إسلام اباد.