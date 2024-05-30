الاتفاقية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والإمارات ستعزز سلاسل التوريد

أكّدت كوريا الجنوبية والإمارات، في بيان مشترك، أنّ اتفاقية التجارة التي وقعها الجانبان ستعزز سلاسل التوريد وتسهل تدفقات الاستثمار المباشر.



ووقعت كوريا الجنوبية والإمارات على اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في قمة عقدت في سول أمس الأربعاء بهدف خفض الرسوم على الواردات بشكل كبير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.