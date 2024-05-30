كوريا الشمالية تطلق وابلًا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت وابلًا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بعد أيام على فشل محاولة بيونغ يانغ إطلاق قمر اصطناعي.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق ما يشتبه بأنه نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه المياه في شرق شبه الجزيرة الكورية.



وأشارت إلى أن الصواريخ حلقت مسافة 350 كيلومترًا تقريبًا، معلنةً أنها تعمل على تحليل المعلومات بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان.



واعتبرت أن إطلاق الصواريخ يشكل استفزازا يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



وأكد خفر السواحل الياباني ومكتب رئيس الوزراء أيضا إطلاق الصواريخ، وقالا إنهما يبحثان عن مزيد من المعلومات.