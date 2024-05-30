كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي

أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي.



وقال خفر السواحل الياباني إن المقذوف سقط في البحر.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن عدة مسؤولين بوزارة الدفاع القول إنه يبدو أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.