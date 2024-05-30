الأمم المتحدة: تراجع المساعدات الواصلة لغزة بمقدار الثلثين منذ بدء عملية إسرائيل في رفح

أعلنت الأمم المتحدة أنّ كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار الثلثين، منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية، في منطقة رفح بجنوب القطاع هذا الشهر.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر.



وذكر المكتب أنه منذ السابع من أيار وحتى يوم الثلاثاء بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة في اليوم مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من أبريل نيسان إلى السادس من مايو أيار يما يمثل انخفاضا بواقع 67 بالمئة، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.