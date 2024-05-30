منظمة "سويس إيد": تهريب الذهب من إفريقيا في تصاعد

كشفت منظمة سويسرية غير حكومية الخميس عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من إفريقيا سنويًا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى.



ونشرت منظمة التنمية "سويس ايد" تقريرًا يقول إن ما بين 321 إلى 474 طنًا من خام الذهب الإفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يتم التصريح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار.



وتعد قارة إفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، اذ تصدرت غانا وجنوب إفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج عام 2022.



ووفقًا للمنظمة، فإن تهريب الذهب الإفريقي آخذ في التصاعد، وقد تضاعف بين عامي 2012 و2022.



وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن المعدن الثمين كان مصدر دخل لملايين عمال المناجم الحرفيين، والمصدر الرئيسي للدخل للعديد من الحكومات، ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، وسببًا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة.



ولفت التقرير إلى دبي كمركز دولي لتجارة الذهب الإفريقي الذي يشق طريقه بعد ذلك إلى دول أخرى بينها سويسرا.



وتقدر المنظمة أنه في عام 2022، 66,5% (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من إفريقيا كان مهربًا من دول إفريقية.



ويصل الذهب إلى دبي بالطائرة في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة.