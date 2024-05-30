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روسيا قد تتخذ خطوات للردع النوويّ إذا نشرت أميركا صواريخ في أوروبا وآسيا

أخبار دولية
2024-05-30 | 02:09
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روسيا قد تتخذ خطوات للردع النوويّ إذا نشرت أميركا صواريخ في أوروبا وآسيا
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روسيا قد تتخذ خطوات للردع النوويّ إذا نشرت أميركا صواريخ في أوروبا وآسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا.

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