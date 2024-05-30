بكين: تحقيق المفوضية الأوروبية في شأن السيارات الكهربائية الصينية غير منطقيّ

حثّت بكين المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه في شأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



ووصفت التحقيق بأنّه غير منطقيّ ولا يتماشى مع القواعد الدولية.



وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقًا في تشرين الأول في شأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعمًا حكوميًا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.



لكن المفوضية ستؤجل القرار في شأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبيّ المزمعة في التاسع من حزيران.