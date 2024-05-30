الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إلى عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، خلال خطاب توجه به إلى قادة عرب في إطار منتدى يهدف لتعزيز العلاقات مع المنطقة.



ويستضيف شي هذا الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعددًا من القادة العرب.



ولطالما استوردت الصين، التي تنتج هي نفسها النفط أيضًا، الخام من الشرق الأوسط حيث سعت لتوسيع نفوذها في السنوات الأخيرة.



وتبنت موقف اللاعب الأكثر حيادًا في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مقارنة بالولايات المتحدة، مدافعةً عن حل الدولتين من جهة مع المحافظة على علاقات ودية مع إسرائيل من جهة أخرى.



وأشارت الصين إلى الشرق الأوسط كحلقة مهمة ضمن مبادرة الحزام والطريق للبنى التحتية التي أطلقتها والتي تعد ركيزة أساسية في إطار مساعي شي لتوسيع هيمنة بلاده في الخارج.



وأعرب شي أمام الوفود الحاضرة الخميس عن دعمه لمؤتمر سلام "واسع النطاق" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية لكن الحرب تستعر... على الحرب ألا تدوم إلى ما لا نهاية ولا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد".